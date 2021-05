Vandalizzato il centro tamponi a Ercolano

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - Vandalizzato il centro tamponi ad Ercolano (Napoli): sconosciuti, molto probabilmente la scorsa notte, si sono introdotti all'interno del centro allestito all'esterno del campo sportivo in via Doglie mettendo tutto a soqquadro e gettando a terra guanti in lattice, dispositivi di protezione e il materiale necessario ai sanitari per operare all'interno della struttura. Sull'episodio è stata presentata denuncia ai carabinieri della locale Tenenza. ' 'Vergognatevi. Siete delle persone senza scrupoli e senza spina dorsale. Non riesco a trovare altre parole per un gesto così schifoso", commenta il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto che su facebook ha postato le foto dei danni. ''Stanotte avete sfasciato il centro tamponi di Ercolano, vandalizzandolo. Stamattina quando mi sono recato sul posto, per accertarmi di quanto accaduto, mi sono venute le lacrime agli occhi. Non riesco a comprendere il senso di un simile atto; dimostra solo quanto poco vi importi della salute e del bene della vostra comunità e dei vostri cari.

Non avete dei genitori anziani, un figlio, un congiunto di cui dovervi prendere cura? Con quello che avete fatto dimostrate di non dare valore alla vita'' . Il sindaco esprime solidarietà agli operatori sanitari, infermieri e volontari della Protezione Civile ''che erano con me stamattina, e che ogni mattina mettono cuore e impegno nel loro lavoro''. (ANSA).