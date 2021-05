Turismo: ecco spot promozionale istituzionale Isola di Capri

(ANSA) - CAPRI, 17 MAG - Capri ed Anacapri rilanciano la vacanza sull'isola azzurra con uno spot istituzionale.

L'annuncio è stato dato agli addetti del comparto turistico attraverso una nota congiunta diffusa dalle due amministrazioni isolane: "Investire e lavorare per la prima volta congiuntamente sul racconto dell'isola di Capri quale meta turistica d'eccellenza è, a parere delle sue Amministrazioni, uno dei passi focali di una nuova strategia comunicativa in questo periodo di necessario rilancio, una strategia che dovrà essere portata avanti attraverso idee, competenze, atti e prodotti calibrati ed ineccepibili".

Considerata quindi l'assenza di uno spot istituzionale dell'Isola di Capri, i Comuni hanno stretto un accordo con il team di società di produzione e post-produzione cinematografica e televisiva GG Studio 8 e Purple Neon Lights, che hanno presentato un progetto ispirato al mito di Capri e Vesuvio, i due 'amanti', dicono i promotori dell''iniziativa, raccontati anche da Matilde Serao. Il video promozionale, che esalterà il fascino naturalistico, poetico e cosmopolita dell'isola azzurra, si avvarrà di due interpreti, Ema Kovac e Gennaro Lillio, già testimonial di brand internazionali come Versaces, Just Cavalli, Guess, Tezenis e Dolce & Gabbana.

Lo spot, che una volta consegnato sarà presentato ufficialmente e resterà nelle disponibilità dei due Comuni ai fini della promozione turistica, ha visto, si sottolinea, la sinergia tra Amministrazioni e Uffici Comunali, Società di Produzione, Direzione Regionale Musei Campania, Villa Axel Munthe, con il supporto del comparto commerciale e turistico caprese. (ANSA).