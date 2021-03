Omicidio Fuorigrotta: trovata pistola

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - La pistola che potrebbe essere stata usata dai killer di Antonio Volpe, il pregiudicato di 77 anni ucciso in un agguato il 15 marzo scorso nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, è stata trovata nel giardino di un giovane, che l' ha consegnata alla Polizia.

Si tratta di una "Walther P38" calibro 9, con matricola cancellata, senza caricatore, che - secondo i rilievi tecnici della Polizia - sarebbe compatibile con l' arma usata per l' omicidio.

A consegnarla agli agenti del commissariato San Paolo, ieri pomeriggio, è stato un 30 enne, che ha riferito di averla trovata nel giardino della sua abitazione, in via Brigata Bologna, nello stesso quartiere Fuorigrotta.

La versione fornita dal giovane è ritenuta attendibile dagli investigatori. I killer potrebbero essersi disfatti dell' arma lanciandola nel giardino dopo il delitto. (ANSA).