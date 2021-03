Napoli: 12 addetti Asl con stipendi gonfiati da mesi

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Dodici dipendenti dell'Asl Napoli 1 hanno percepito voci accessorie non dovute sui loro stipendi, intascando in totale circa 150.000 euro in più su alcuni mesi, come riportato oggi da organi di stampa . Si tratta di 12 dipendenti le cui buste paga sono attentamente esaminate dall'Asl Napoli 1 che ha anche trasferito l'addetto dell'ufficio da cui sono emerse le anomalie.

Anomalie che, spiegano all'ANSA fonti dell'Asl Napoli1, sono emerse il 25 febbraio, spingendo l'azienda a fare un'indagine interna. L'Asl ha subito contestato ai soggetti l'irregolarità e ha avviato le azioni per il recupero delle somme oltre a trasferire d'ufficio la persona preposta appunto alle voci accessorie al trattamento economico. I 12 dipendenti hanno percepito somme diverse, almeno uno di essi sarebbe arrivato a 35.000 euro. L'Asl ha anche avviato i procedimenti disciplinari e sta istruendo in maniera approfondita le risultanze per valutare la segnalazione e agli organi i competenti a partire dalla Procura. (ANSA).