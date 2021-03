Omessi versamenti, sequestro per 400mila euro nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione, tra le province di Napoli e Salerno, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, finalizzato alla confisca anche per equivalente di beni per un valore di oltre 400.000 euro nei confronti di una società di Import-Export operante nel settore dell'imballaggio e confezionamento di generi alimentari con sede nel comune di Sant'Antonio Abate (Napoli).

La misura cautelare patrimoniale è stata emessa all'esito di approfonditi accertamenti di natura economico-finanziaria sviluppati dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, avviati a seguito di un'attività fiscale. Secondo la ricostruzione degli investigatori sarebbe avvenuta l'omesso versamento di ritenute certificate operate nei confronti dei dipendenti.

Il provvedimento eseguito ha portato al sequestro di 212.244 euro di partecipazioni azionarie societarie (di cui 15.300 euro di proprietà di una società olandese) e di 95.751,82 euro presso conti correnti, per complessivi 307.995,82 euro, nei confronti della società e del rappresentante legale. (ANSA).