Camion travolge e uccide 62enne polacca sulla Domiziana

(ANSA) - CASERTA, 22 FEB - Ha tentato in tutti i modi di schivare un pedone, ribaltandosi con il tir, senza però riuscire nel suo intento. E' accaduto sulla statale Domiziana a Mondragone, nel Casertano, dove il conducente di un camion è rimasto ferito, mentre il pedone è deceduto: si tratta di una donna polacca di 62 anni, che probabilmente camminava lungo il ciglio della strada, o forse la stava attraversando. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara; quel che è certo è che i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, quando sono arrivati sul posto, hanno trovato il camion ribaltato di traverso sulla sede stradale, e hanno dovuto lavorare parecchio per estrarre il conducente dalla cabina accartocciata, mentre la donna era stata completamente travolta dal mezzo, ed è morta sul colpo. Sul posto è intervenuta anche l'autogrù dei vigili del fuoco proveniente dal comando provinciale di Caserta per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza la carreggiata.

