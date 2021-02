Covid: in Campania curva dei contagi resta stabile

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - Resta ancora stabile la curva dei contagi in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania sono 1.658 (di cui 215 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi nelle ultime 24 ore su 20.254 tamponi positivi. Ieri il tasso di incidenza era 8,02%, oggi è 8,18%.

Quattordici le persone decedute - 9 nelle ultime 24 or e 5 morte in precedenza - e 702 le persone guarite.

Quanto alla situazione dei posti letti, aumentano i posti letto occupati nelle terapia intensive - si passa dai 112 di ieri ai 120 di oggi - e aumentano anche i posti letto occupati di degenza, ieri erano 1289 mentre oggi sono 1300. (ANSA).