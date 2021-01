Napoli ufficializza, Milik al Marsiglia in prestito

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Il Napoli ha ufficializzato in serata la cessione, in prestito, dell'attaccante polacco Arek Milik al Marsiglia. "La SSC Napoli si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club partenopeo - comunica che il calciatore Arkadiusz Milik è stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto, all'Olympique de Marseille". (ANSA).