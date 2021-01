Controlli CC a Napoli, rinvenute tre pistole

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - Controlli dei Carabinieri della Compagnia del Vomero nel quartiere della periferia nord, nell'ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

In Via Labriola rinvenute e sequestrate 2 pistole a salve modificata senza tappo rosso complete di serbatoio, 1 pistola ad aria compressa priva del tappo rosso e 32 munizioni a salve inesplose GFL 9 mm. Armi e munizioni erano nascoste in un borsello occultato in un vano finestra condominiale del lotto G.

Denunciata una 43enne per maltrattamenti ad animali. La donna, dopo aver ostacolato l'ingresso dei militari nello stabile per i controlli, è stata individuata come proprietaria di un cane di taglia media tenuto in pessime condizioni igieniche e sanitarie.

Il cane è stato sequestrato ed affidato al servizio veterinario dell'ASL Napoli 1.

Nel corso del servizio sono state controllate decine di persone e altrettanti veicoli. Elevate contravvenzioni al codice della strada, diverse per guida senza copertura assicurativa e senza il casco. (ANSA).