Basket: a Tonut e Pastore premio migliori giocatori stagione

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Sono Stefano Tonut, guardia della Reyer Venezia e Chiara Pastore atleta della reggiana Chemco Puianello, i migliori giocatori italiani di basket, in campo maschile e femminile, per la stagione 2019-2020. A incoronarli la commissione di giuria del 35/o Premio Reverberi-Oscar del Basket riunita questa mattina in videoconferenza.

La giuria del premio di Quattro Castella, nel Reggiano, ha riconosciuto il coach della Pallacanestro Trieste Eugenio Dalmasson come miglior allenatore italiano mentre il titolo di miglior arbitro italiano è stato assegnato a Carmelo Lo Guzzo, mentre quello di miglior giornalista è andato a Niccolò Trigari.

A Manfredo Fucile, dirigente campano, è stato assegnato il premio alla 'Carriera', a Gilberto Valsecchi il premio come 'Personaggio' mentre quello per il "Contributo al basket" è stato assegnato a Roberto Allievi.

Il premio è stato istituito nel 1985 in onore e ricordo del grande arbitro reggiano Pietro Reverberi, inserito nella Hall of Fame del basket mondiale come uno dei migliori arbitri di tutti i tempi. (ANSA).