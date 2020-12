Premi:'Napoli c'è';R.Bianco,mostrare al mondo volti migliori

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - La sedicesima edizione del 'Premio Napoli c'è', ideato da Rosario Bianco, patron della casa editrice Rogiosi, sarà trasmessa in diretta streaming, domani, alle 19, sulle pagine Facebook Espresso Napoletano e Rogiosi Editore. Parteciperà il cardinale Crescenzio Sepe. Il riconoscimento, un'opera dell'artista Lello Esposito, sarà assegnato a Nino D'Angelo, Alfonso Iaccarino, Maurizio Marinella, Vincenzo Moretta, Gianni Simioli, Francesco Vaia, Giorgio Ventre e Riccardo Villari. Premiata anche la trasmissione del morning time di Canale 9: Mattina Nove. La conduzione sarà affidata a Gigi & Ross.

"Sarà sicuramente un'edizione diversa dalle altre - dice il patron Rosario Bianco - ma era doveroso dare un segnale, confermare questo appuntamento annuale. Napoli c'è non è un concetto astratto, non è una frase banale. Questo premio significa che Napoli c'è davvero. Che esiste e resiste, anche nelle difficoltà, e vuole far vedere al mondo anche i suoi volti migliori!". (ANSA).