Sequestrati a Napoli articoli sportivi non a norma

(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro nella zona orientale 11690 tra dispositivi sanitari e articoli sportivi non a norma, pronti per essere messi in vendita.

In particolare, le Fiamme Gialle del secondo Nucleo Operativo hanno riscontrato che i dispositivi, fra i quali 610 mascherine, collari cervicali, supporti per gomiti, ginocchiere, corpetti ortopedici, tute e pantaloni fitness, erano tutti privi del numero dell'Ente garante della conformità, delle indicazioni commerciali, nonché delle istruzioni obbligatorie in lingua italiana.

Segnalato alla Camera di Commercio il titolare, un 41enne di origine cinese, per violazioni al Codice del Consumo. (ANSA).