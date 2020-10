De Luca, Halloween idiota, non penso incidente con Usa

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - "Non penso avremo incidenti diplomatici con gli Usa per quello che ho detto, cioé che Halloween è una cosa idiota". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a "Che tempo che fa" su Raitre.

"Io l'ho detto - ha spiegato sul suo coprifuoco alle 22 nella sera di Halloween - perché mentre facciamo i conti con i posti letto e salviamo la vita della gente, c'è qualche imbecille da noi in Campania che si preparava alla festa di Halloween, mi sembra che queste idiozie non possano essere tollerate". (ANSA).