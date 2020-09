Covid: Napoli; 2 infermieri positivi al San Giovanni Bosco

(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - Due infermieri dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli sono risultati positivi al Covid. Sono scattate le misure di sicurezza come da protocollo. I due infermieri, uno in servizio nel Pronto soccorso e l'altro in Psichiatria, sono in quarantena domiciliare mentre tutti i contatti stretti, così come ricostruito dall'indagine epidemiologica, sono stati sottoposti al tampone e si è in attesa dei risultati. I due reparti sono stai chiusi nella mattinata di oggi per consentire le operazioni di sanificazione, al termine delle quali si è proceduto alla riapertura. (ANSA).