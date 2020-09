Dati definitivi:De Luca al 69,48%.Pd primo partito al 16,90%

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - I dati definitivi (5827 sezioni su 5827) indicano che il governatore uscente Vincenzo De Luca vince le Regionali in Campania con il 69,48 per cento; Stefano Caldoro (centrodestra) raggiunge il 18,06% mentre Valeria Ciarambino (M5S) si attesta al 9,93 per cento. Per quanto riguarda le liste il Pd è il primo partito con il 16,90% (8 seggi), seguito dalla lista De Luca Presidente con il 13,30% (6), Italia Viva al 7,37% (4). Nel centro destra il primo partito è Fratelli d'Italia che raggiunge il 5,98% (4), seguito dalla Lega al 5,65% (3) e quindi da Forza Italia al 5,16 (2). Il Movimento 5 Stelle raggiunge il 9,92 per cento (7 seggi). (ANSA).