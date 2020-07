Comandante nave,da Mattarella complimenti gestione emergenza

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Mi sento una persona normale che ha fatto il proprio dovere in una situazione difficile, come tanti altri. È stata una sorpresa questa onorificenza ed è un onore, il presidente Mattarella mi ha fatto in complimenti per la gestione dell'emergenza. Abbiamo fatto anche parallelismi su quanto successo in Italia". Così il capitano Gennaro Arma, ha commentato uscendo dal Quirinale l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana che gli è stata consegnata oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Arma era stato l'ultimo ad abbandonare la nave Diamond Princess lo scorso marzo, ferma al largo delle coste del Giappone con 3.700 persone a bordo per quasi un mese, a causa della diffusione a bordo del coronavirus. (ANSA).