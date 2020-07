Culto di San Gennaro, candidatura per riconoscimento Unesco

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - Il cardinale Crescenzio Sepe, domani nella Chiesa Cattedrale, alle 12, darà la sua benedizione al progetto "Culto e Devozione di San Gennaro a Napoli e nel Mondo", che verrà presentato alla stampa e alla opinione pubblica, in vista della candidatura per il riconoscimento Unesco quale bene del patrimonio immateriale dell'Umanità. Sono stati invitati, fanno sapere gli organizzatori, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco Luigi De Magistris.

L'iniziativa, si sottolinea, è già stata meritevole dell'Iscrizione nell'Inventario IPIC per l'anno 2018 del Patrimonio culturale Immateriale Campano ed è stata promossa dall'Università degli Studi Federico II - Centro Interdipartimentale Ricerca LUPT; in collaborazione con la Fondazione diocesana Fare Chiesa e Città, la Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro, il Pio Monte della Misericordia, il Museo Diocesano di Napoli, il Complesso Monumentale di Donnaregina, il Comitato Diocesano San Gennaro - Guardia di Onore alla Cripta, l' Associazione "I Sedili di Napoli" Onlus, la Fondazione Ferrante Sanseverino, l'Associazione Sebeto ed ICOMOS International Council on Momuments and Sites.

Sarà "un iter lungo e complesso" si evidenzia. Domani verrà presentato il programma delle attività (ANSA).