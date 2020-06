Napoli: fra Koulibaly e il Liverpool c'è il City

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Il Manchester City si sarebbe inserito fra il Napoli e il Liverpool per Kalidou Koulibaly. E' quanto scrive il Daily Express, secondo cui il difensore centrale - che il Napoli continua a valutare 100 milioni - sarebbe stato richiesto espressamente da Pep Guardiola, allenatore dei 'citizens'.

Il giornale britannico si addentra nei dettagli dell'investimento, facendo presente che il City ha già speso 58 milioni per Mendy, 53 per Walker, 56 per Stones e 65 per Laporte. Difficile che arrivi a toccare il tetto dei 100 milioni, visti i tempi, ma non è escluso che la trattativa possa concludersi a cifre che farebbero comodo sia a de Laurentiis che alla dirigenza del club inglese.

Il Liverpool, primo club a muoversi per il difensore dei partenopei, intanto, resta alla finestra. (ANSA).