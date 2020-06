Coppa Italia: Insigne, qualificazione per chi ha sofferto

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "L'Inter era messa bene in campo, noi abbiamo fatto a nostra parte e voluto a tutti i costi la finale.

Adesso dobbiamo recuperare le energie e farci trovare pronti.

Strano giocare così, ma noi dobbiamo fare il nostro dovere".

Così Lorenzo Insigne, fantasista del Napoli, ai microfoni della Rai. "Dedichiamo questa qualificazione a chi ha sofferto, al nostro allenatore, che ha sofferto negli ultimi giorni per un lutto - ha aggiunto l'azzurro -, speriamo di aver portato serenità. La sfida contro la Juve ha un sapore speciale, dobbiamo giocare una grande partita e dare qualcosa in più rispetto ad oggi", ha concluso. (ANSA).