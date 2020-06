Regionali: Salvini,lunedi il candidato in Campania

(ANSA) NAPOLI, 5 GIU - "Il candidato del centrodestra in Campania ? Lo saprete Lunedì", annuncia Matteo Salvini ai giornalisti nella conferenza stampa a Napoli.

Il leader della Lega lascia comprendere indirettamente che la scelta è legata a quanto si deciderà con gli alleati per la Puglia e nelle altre Regioni che andranno al voto a Settembre.

Sul pm Catello Maresca, la cui candidatura sembra, però tramontata, Salvini ha detto: "mi piace per le cose che fa come magistrato, e ci sono magistrati che parlano con le sentenze e fanno onore alla Giustizia".

Quanto a Caldoro, il leader della Lega, ha detto: "è una persona perbene, ma i campani vogliono il cambiamento".

Ad una domanda sulla data delle elezioni, Salvini ha risposto: "Deciderà il Governo. Si voterà a Settembre oppure Ottobre. Ma per noi non è una questione di giorni. Utilizzeremo questo tempo per perfezionare squadra e programma". (ANSA)