Riapre mercatino Vomero-Arenella

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "Bentornati", dice una cliente a madre e figlio,che gestiscono 4 banchetti su via Tino da Camaino. Il mercatino tra Piazza degli Artisti e strade circostanti, al confine tra Vomero ed Arenella, ha riaperto oggi. "L' importante è che siamo qua", risponde la venditrice.

Voglia di normalità e volti sorridenti. 72 giorni dopo si prova a dimenticare il lockdown. La folla è quasi quella dell' era pre-Covid 19, i prezzi sono più bassi del 20% circa rispetto ai supermercati, le offerte speciali non mancano: il reggiseno a 2 euro,l' intimo "della ripresa", i vestiti da donna ad "1/3 del prezzo segnato". Nei locali coperti, destinati agli alimentari,in funzione da inizio maggio, strisce di plastica segnano la distanza da osservare. Fuori, tra le bancarelle, diventa più difficile, ma le mascherine le indossano tutti. E c'è chi espone il contenitore di gel disinfettante. Madre e figlio offrono anche guanti monouso."Aspettavamo indicazioni - dice la donna - ma non ci hanno detto niente. Così ci siamo organizzati noi".