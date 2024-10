I carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno sequestrato una carabina, 460 munizioni e 8 kg di polvere da sparo. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di alcune perquisizioni nel quartiere Archi di Reggio.

In una di queste è stata trovata l'arma e gli armamenti. Per tale ragione il titolare dell'appartamento e di alcuni fondi dove il materiale è stato trovato, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di munizionamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA