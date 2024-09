Bambina ingerisce marijuana, è in coma farmacologico

Una bambina di due anni é in coma farmacologico, nell'ospedale Annunziata di Cosenza, dove é stata ricoverata dopo aver ingerito, per cause da accertare, della marijuana.

Sul caso ha avviato indagini la Squadra mobile. La piccola é stata portata in ospedale dai genitori: hanno riferito ai sanitari del pronto soccorso di essersi allarmati dopo che la figlia non rispondeva più agli stimoli. I sanitari, dopo avere allertato il posto fisso della polizia, hanno eseguito gli esami tossicologici sulla bambina. La polizia ha perquisito la casa dei genitori. Il padre della bambina ha precedenti e si trova per questo agli arresti domiciliari.



