Un caso di West Nile in Calabria, 85enne ricoverato a Cosenza

C'è un primo caso di paziente con febbre West Nile" nel cosentino. È un uomo di 85 anni di cui non è stata resa nota l'area di residenza per evitare inutili allarmismi e non creare panico nella popolazione. L'uomo è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale dell'Annunziata e non sarebbe in pericolo di vita.

"Al momento non c'è alcun rischio epidemiologico - ha detto Martino Rizzo, direttore sanitario dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza - stiamo monitorando la situazione è le specie che possono trasmettere il virus sono sotto controllo.

Stiamo mettendo in atto tutte le misure previste - ha aggiunto Rizzo - per il controllo della proliferazione delle zanzare.

Escludo grandi rischi, perché si tratta di un'area delimitata, localizzata intorno all'abitazione del paziente, dove ti stanno facendo una serie di attività di prevenzione. Stiamo lavorando con i Comuni interessati per evitare possibili proliferazione e in questo sono in atto attività di disinfestazione con squadre organizzate che possono intervenire per ogni emergenza".



