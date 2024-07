Ritrovati all'alba due escursionisti dispersi in Aspromonte

Avventura a lieto fine per due escursionisti dati per dispersi dalla serata di ieri lungo il sentiero che da Canovai porta a Serro Juncari, nel Parco Nazionale d'Aspromonte.

Poco prima dell'alba infatti, i due uomini, sono stati ritrovati, in buone condizioni di salute nei pressi del casello di Canovai, da una squadra mista composta da un tecnico del Soccorso Alpino e carabinieri forestali della Stazione di San Luca ed un vigile del fuoco.

I due facevano parte di un gruppo di cinque escursionisti.

Tre di loro, giunti alla loro autovettura, non vedendo rientrare gli altri due, hanno dato l'allarme. La ricerca, proseguita per ore, ha visto impegnati i tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria - Cnsas, attivati, nella serata del 30 luglio, dai carabinieri della stazione di Bianco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA