Auto in fiamme, è la seconda dello stesso proprietario in 7 mesi

Un'auto, Renault Megane, è stata parzialmente distrutta dalle fiamme in un rogo di probabile natura dolosa, scoppiato la notte scorsa, nel parcheggio sotto l'abitazione del proprietario. L'incendio della vettura, sulla cui origine sono in corso accertamenti, è avvenuto nell'area urbana di Rossano a Corigliano Rossano.

La Renault Megane è la seconda autovettura di proprietà della stessa persona interessata dalle fiamme in soli sette mesi. Lo scorso dicembre, infatti, un altro incendio aveva distrutto una Fiat Croma parcheggiata sempre sotto l'abitazione dell'uomo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno evitato che le fiamme si propagassero ad altre autovetture presenti nella zona e i carabinieri del Reparto territoriale che hanno avviato le indagini.



