Schlein, la comunità di don Panizza é una realtà straordinaria

"La comunità Progetto sud di Lamezia Terme, guidata da don Giacomo Panizza, è una realtà straordinaria perché nasce dall'intuizione di restituire un bene confiscato alla mafia alla collettività attraverso un uso sociale che, in questo caso, riguarda le persone con disabilità, che hanno pieno diritto all'inclusione". Lo ha detto Elly Schlein parlando con i giornalisti a Lamezia Terme dopo avere visitato la sede della struttura in cui vengono ospitati disabili, migranti, minori non accompagnati e tossicodipendenti.

"Un bel progetto - ha aggiunto Elly Schlein - che dà casa e senso di famiglia a tante persone fragili, ma che si occupa anche di inclusione per chi arriva da lontano e ha diritto ad un'accoglienza dignitosa. Servono molte più risorse e investimenti sul sociale. Per questo motivo siamo estremamente preoccupati per i tagli del governo Meloni verso i comuni, che da soli non ce la faranno a sostenere realtà preziose come questa che tengono in piedi il nostro tessuto sociale, lacerato da profonde diseguaglianze".



