Omicidio a Reggio Calabria, corpo trovato vicino l'ospedale

Una persona di sesso maschile, di cui non si conosce al momento l'identità, é stata lasciata davanti all'ospedale "Morelli" di Reggio Calabria con gravi ferite provocate da numerose coltellate ed é morta poco dopo.

L'ipotesi che viene fatta dagli investigatori é che l'uomo, dall'età apparente di 40 anni, sia stato ferito altrove e portato successivamente nel luogo adiacente l'ospedale in cui é stato trovato dal personale del nosocomio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile che hanno avviato le indagini e stanno cercando, in primo luogo, attraverso le testimonianze delle persone che si trovavano sul posto, di risalire all'auto a bordo della quale l'uomo è stato portato davanti l'ospedale.

La polizia ha informato dell'accaduto la Procura della Repubblica, che coordina le indagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA