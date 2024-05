Metrocity Reggio pronta al suo esordio al Salone del libro

La Città Metropolitana di Reggio è pronta per il suo primo ingresso al Salone del Libro di Torino. All'evento dinternazionale l'ente sarà accompagnato per l'occasione da sei case editrici attive sul territorio.

"L'occasione - è detto in una nota - è unica e rappresenta un importante momento per la promozione della cultura e della produzione letteraria locale. Le sei case editrici, selezionate con avviso pubblico, rappresenteranno al meglio la qualità del panorama editoriale dell'area metropolitana portando con sé una vasta gamma di opere che, fino al 13 maggio, saranno presentate presso lo stand istituzionale allestito a Lingotto fiere. In calendario è previsto un programma con oltre 30 eventi organizzati per presentate opere più o meno conosciute con la presenza di scrittori, debuttanti o di lunga carriera, e saranno approfonditi autori che, attraverso le loro opere, costituiscono la storia letteraria del comprensorio reggino".

"Sono circa 50 - riporta la nota - gli ospiti attesi nello stand della Città Metropolitana per momenti di presentazione, ma anche di studio e di dibattito. Al pubblico sarà offerta una prospettiva unica sulla ricchezza culturale del territorio.

La presenza al Salone del Libro offre un'opportunità importante per le case editrici locali. In quella che può considerarsi una delle vetrine internazionali più prestigiose d'Europa, i nostri editori potranno mostrare tutta la loro creatività, il loro impegno e la loro dedizione per la valorizzazione della cultura metropolitana. Un contesto unico, insomma, in cui sarà possibile anche creare momenti di confronto e networking con altri operatori del settore così da favorire la crescita e la visibilità delle realtà editoriali del territorio, stabilendo nuove collaborazioni con il panorama editoriale nazionale".

Allo stand allestito nel Padiglione Oval saranno presenti Città del sole Edizioni, Falzea Editore, Edizioni Nosside, Kaleidon Editrice, Laruffa Editore, Leonida Edizioni. "La Città Metropolitana di Reggio - è detto ancora nella nota - si fa dunque promotrice di questa iniziativa, rafforzando il suo impegno a sostegno della cultura e delle arti, nonché ampliando il supporto alle imprese del territorio".



