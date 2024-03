Ferrara (M5S), bene campo largo ma non a tutti i costi

"Sì al campo largo, anche se non a tutti i costi e purché ci siano una convergenza su determinati punti programmatici e una certa qualità nei profili dei candidati che si vanno a proporre". Lo dice all'ANSA Laura Ferrara, parlamentare europeo uscente del Movimento 5 Stelle.

"É chiaro - aggiunge Ferrara - che il risultato delle regionali in Abruzzo per noi non sia stato soddisfacente. C'è da dire, comunque, che arriviamo da una situazione di rinnovamento anche sul piano territoriale. Abbiamo rivisto tutta l'organizzazione interna del Movimento, in considerazione anche di alcune fuoriuscite che ci sono state che hanno provocato alcune turbolenze anche sul piano territoriale. Ci sono stati alcuni esponenti che hanno aderito ad altri partiti e questo ha potuto disorientare l'elettorato nel riconoscere credibilità e concretezza al nostro progetto politico. Ora siamo nella fase di costruzione, che è quella più difficile perché si tratta di ripartire da zero. La mia idea è che debba proseguire l'impegno per consolidare la strutturazione e l'organizzazione interna che ci siamo dati e continuare a crescere".

"Rappresenta sicuramente un dato significativo - afferma ancora l'esponente pentastellata - l'apertura che c'è stata ad altre forze politiche anche in chiave elettorale allo scopo di costituire coalizioni che possano puntare a governare nelle singole realtà regionali. E questo diversamente rispetto al passato quando, essendo soli, non siamo riusciti come Movimento a raggiungere l'obiettivo di assumere ruoli di governo. Penso che sia una buona cosa quando si riesce a convergere con altri partiti su determinati punti programmatici. L'unione fa la forza e questo dà senz'altro una mano a vincere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA