Cocaina nascosta nel suo furgone, un arresto a Cosenza

Nascondeva all'interno del suo furgone una busta di plastica contenente 52 grammi di cocaina e una somma di denaro in contanti pari a 1.500 euro in banconote di vario taglio. Un cinquantunenne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Cosenza con l'accusa di detezione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, nell'ambito delle attività di controllo del territorio cittadino, hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare a carico del cinquantunenne che era alla guida del mezzo trovando nella sua disponibilità la droga e il denaro.

La sostanza è stata sequestrata e sottoposta ad analisi nel laboratorio dei carabinieri di Vibo Valentia al termine delle quali è emerso che il principio attivo era pari al 90%. Dalla sostanza stupefacente sarebbero state ricavate circa 300 dosi di cocaina.



