Reti anti-scavalco su viadotto Catanzaro per evitare suicidi

Non ci saranno più suicidi a Catanzaro dal viadotto Morandi, uno dei più alti d'Europa, e teatro negli ultimi anni delle morti di molte persone che, scavalcando con facilità la recinzione, si sono gettate nel vuoto.

L'Anas, proprietaria della struttura, ha avviato, infatti, i lavori per l'installazione lungo il viadotto di reti-antiscavalco.

Le nuove reti hanno un'altezza di tre metri e sono dotate, sulla sommità, di un risvolto verso l'interno che impedisce qualsiasi tentativo di arrampicamento.

L'Anas ha anche reso noto che sono in fase di progettazione le nuove barriere stradali munite di reti di protezione definitive. Le barriere verranno installate a conclusione dell'ultimo stralcio degli interventi di risanamento del viadotto, che sono in fase di completamento.



