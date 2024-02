Pnrr:Corte conti Calabria,'misura infrastrutture ha spesa zero'

"Il Pnrr è praticamente fermo.

Basta prendere il portale 'Calabria Europa' per vedere che una della misure del Pnrr, che è quella che riguarda le infrastrutture su 5 miliardi e mezzo di dotazione, ha spesa zero". Lo ha detto il procuratore regionale della Corte dei conti della Calabria Romeo Ermenegildo Palma in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura contabile calabrese.

"Ciò significa - ha aggiunto Palma - che non è la paura della firma che blocca le iniziative della pubblica amministrazione, è qualcosa di più complesso che passa dalle norme ed anche dalla cultura di chi deve attuarle. Avendo norme più semplici e una propensione ad una maggiore responsabilità e nessuna paura della firma potremmo andare avanti a spendere tutti i soldi del Pnrr".

"Noi dialoghiamo con tutti nell'ambito del nostro ruolo - ha poi sottolineato il procuratore - che è quello di fare rispettare le leggi e i primi a rispettarle dobbiamo essere noi. Le norme che in questo momento regolano il processo contabile si è detto che non rispondono, secondo quello che è il nostro punto di vista, a quello che è l'interesse concreto ed effettivo dei cittadini. Ci dobbiamo fermare qua, perché la politica e il Parlamento sono il dominus, noi applichiamo la norma".

"Certamente se lo spirito è quello di andare a verificare se queste norme fino a questo momento hanno funzionato o non si ha paura della firma - ha detto ancora il procuratore Palma - posso dire con assoluta certezza e senza essere smentito che il Pnrr, che è il principale obiettivo di un'accelerazione da parte della legislazione di favorire l'eliminazione di responsabilità perché si vada avanti, è praticamente fermo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA