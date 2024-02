Trovato in auto con 500 grammi di cocaina, arrestato

E' stato sorpreso mentre viaggiava in auto con 500 grammi di cocaina ed è stato arrestato. L'uomo è stato fermato per un controllo dai finanzieri del Gruppo di Cosenza mentre viaggiava a bordo della propria auto nei pressi dello svincolo di Cosenza Sud dell'Autostrada A2.

I finanzieri hanno chiesto al soggetto dove fosse diretto e le motivazioni del viaggio, ricevendo risposte incerte ed evasive da parte dell'uomo che ha ha mostrato un atteggiamento sospetto. I militari hanno quindi proceduto ad un controllo del veicolo trovando mezzo chilo di sostanza stupefacente. I Finanzieri hanno poi provveduto a sequestrare la droga e l'automezzo, mentre il responsabile, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato portato nella casa circondariale di Cosenza.

Una volta immesso nelle piazze di spaccio lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare al dettaglio ricavi per oltre 120.000 euro.



