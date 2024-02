Sanremo: Radio Ciak in giuria, 'un'esperienza bellissima'

"Un'esperienza bellissima ed un momento molto gratificante per la nostra emittente. É stata una settimana davvero entusiasmante". Daria Mirante Marini, voce di "Radio Ciak" Catanzaro, si porta ancora dentro l'adrenalina dei giorni trascorsi a Sanremo, durante il Festival della canzone italiana, come componente, con diritto di voto, della giura della manifestazione. Insieme a lei un'altra voce storica dell'emittente, Rossella Ferrara.

Daria é felice anche per il clima di amicizia e di cordialità che ha caratterizzato tutto l'ambiente del Festival. "Io e Rossella - racconta - siamo state accolte con grande simpatia.

Lo stesso Amadeus, col suo stile inconfondibile e la sua grande simpatia, ci ha ringraziato per la nostra presenza. E noi ci siamo sentite a nostro agio in tutti i momenti della kermesse".

Daria racconta di avere vissuto "con grande partecipazione" anche tutte le conferenze stampa che si sono susseguite nel corso della manifestazione. E in particolare quelle dei 30 cantanti in gara. "Sono stati - racconta - tutti molto carini e cordiali, malgrado i molteplici impegni che hanno dovuto affrontare e le centinaia di persone che gli si sono strette intorno. Sono stati importanti per noi anche i contatti con le altre emittenti che, insieme a Radio Ciak, hanno fatto parte della giuria. Contatti che ci hanno dato modo di conoscere altre realtà di tutta Italia. Abbiamo lavorato, inoltre, molto bene con lo staff della nostra radio, con collegamenti e commenti che ci hanno consentito di raccontare le varie fasi e l'atmosfera di quello che è stato davvero un grande spettacolo".

Un dato che poi a Daria Mirante Marini ha fatto "enorme piacere" è stato quello relativo all'alta percentuale di giovani che hanno seguito il festival. "Un risultato - dice - che si deve soprattutto ad Amadeus ed alla sua capacità, nella scelta dei brani e dei loro interpreti, di proporre uno spaccato musicale del nostro Paese gradito anche alle fasce giovanili.

Una grande intuizione che dimostra come il Festival di Sanremo sia cambiato negli ultimi anni grazie proprio al suo direttore artistico, coinvolgendo un pubblico più vasto ed eterogeneo".

E del risultato finale che ne pensano le inviate di Radio Ciak? "Lo abbiamo condiviso in pieno - dice Daria - perché abbiamo apprezzato molto l'energia ed il modo di proporsi musicalmente di Angelina Mango. Sono stata molto contenta che abbia vinto lei perché se lo é meritato". Infine un riferimento all'addio alla manifestazione, dopo cinque edizioni, di Amadeus, "che lascia - dice Daria - un'eredità molto difficile da raccogliere per chiunque gli succederà. Sarebbe bello che a condurre il Festival, il prossimo anno, fosse una donna. Ed in questo senso non posso non pensare a Lorella Cuccarini, che é una grande professionista".

"Ritorniamo da questa esperienza felici - ha commentato Nino Mirante Marini, editore di Radio Ciak - e con la speranza di avere ben rappresentato la città di Catanzaro con il suo voto".



