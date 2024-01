Trovato con armi clandestine e circa 3 chili di droga,arrestato

Aveva nella sua disponibiltà sette pistole, tutte clandestine, e più di tre chilogrammi di droga tra hascisc e marijuana. Un ventinovenne è stato arrestato e posto ai domiciliari a Siderno dalla Squadra mobile della Questura di Reggio Calabria con l'accusa di detenzione di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli approfondimenti investigativi che hanno portato all'arresto dell'uomo sono partiti lo scorso 23 gennaio quando la Polstrada di Vibo Valentia, nel corso di un controllo sull'autostrada A2 del Mediterraneo, ha sorpreso un 35enne originario di Siderno che viaggiava su di un'auto a noleggio con circa 1,8 chilogrammi di cocaina. Ne è seguita una perquisizione nell'abitazione dell'uomo dove i poliziotti hanno notato il comportamento del fratello più giovane del 35enne. Controllati i suoi spostamenti una volta terminata la perquisizione domiciliare. che ha permesso di trovare altro stupefacente, si è poi risaliti ad un immobile di Siderno, dove il ventinovenne si è successivamente recato. Gli agenti, insospettiti dalla circostanza hanno deciso di entrare nell'inmmobile per effettuare un controllo ma l'uomo appena accortosi delle forze dell'ordine si è dileguato scappando attraverso dalla finestra del bagno. Poco dopo, però, è stato rintracciato nonostante avesse indossato un giubbotto di diverso colore per trarre in inganno, mentre usciva da uno stabile poi risultato riconducibile ad un suo congiunto.

Nel frattempo gli agenti rimasti a presidio del primo locale, di fatto disabitato e da tempo e adibito a deposito, hanno trovato e sequestrato le armi, moltissime munizioni, 1,4 chili, suddivisi in 15 buste, di marijuana e 1,3 chili, suddivisi in 3 buste, di hascisc.



