Medico argentino soccorre cittadino San Lucido, encomio sindaco

Il sindaco di San Lucido, Cosimo De Tommaso, ha rivolto pubblicamente un encomio ad un giovane medico, Juan Ignacio Nogueras, di nazionalità argentina ma residente nel centro del Cosentino, che sta attendendo di ricevere la cittadinanza italiana, "per avere soccorso e salvato da morte certa - é detto in una nota del Comune - un cittadino".

"Un'azione di elevato valore civile e di grande altruismo - ha scritto il sindaco De Tommaso al giovane medico - che deve essere presa d'esempio, in virtù dei valori di solidarietà e senso civico sui cui si fonda la nostra Repubblica".

"L'intervento del giovane medico - si aggiunge nel comunicato - è stato provvidenziale per salvare la vita di un uomo colpito da improvviso malore mentre si trovava in pieno centro. Juan, accortosi di quello che stava accadendo ed in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, si è adoperato senza indugi, infatti, per prestare soccorso al malcapitato e con lucidità e grande professionalità è riuscito, di fatto, a salvargli la vita".

Il primo cittadino, nel corso della cerimonia di consegna dell'encomio, svoltasi in Comune, ha espresso a Juan Ignacio Nogueras il proprio "apprezzamento e profonda gratitudine per il suo atto eroico e disinteressato. Al concittadino che si è sentito male - ha detto ancora il sindaco - rivolgo gli auguri di pronta guarigione. So che le sue condizioni di salute adesso sono buone e non possiamo che esserne contenti".

"San Lucido - si afferma ancora nella nota - ospita già da qualche tempo molti argentini e sudamericani, ormai integratisi perfettamente nel tessuto sociale ed economico della città".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA