Esperienza virtuale di salvataggio in mare con nave Emergency

Salire a bordo della nave Life Support di Emergency per un'operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale e vivere in prima persona un salvataggio in mare, sia dal punto di vista delle persone soccorse e di chi soccorre. E' l'esperienza virtuale, resa possibile dai visori a 360 gradi, che permette di vivere un video realizzato durante una missione della nave Search and rescue che da dicembre 2022 ha tratto in salvo 1.219 persone. Ad offrire questa possibilità è lo Spazio Natale di Emergency, aperto fino al 24 dicembre a Catanzaro, in via Menniti Ippolito.

Nello Spazio Natale, è scritto in una nota, è possibile trovare tantissime idee regalo e sostenere così i progetti dell'organizzazione in Italia e nel mondo. "Dai cesti e tessuti dall'Uganda agli accessori realizzati con materiali di riciclo - prosegue la nota - dai dolci natalizi alle magliette dell'associazione: sono solo alcuni dei tantissimi prodotti che si possono acquistare sia online, sia nel negozio di Natale" dove si possono trovare più di 70 proposte regalo con il logo di Emergency.



