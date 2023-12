A Roccabernarda un albero di Natale alto quasi 30 metri

Un albero di Natale in ferro dell'altezza di quasi 30 metri è stato installato e acceso nella giornata dedicata alla festività dell'Immacolata in piazza Aldo Barbaro a Roccabernarda, nel crotonese. A realizzare l'opera, nell'ambito dell'iniziativa "Accendiamo il Natale in Piazza Aldo Barbaro", organizzata con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, è stata l'associazione socio culturale RoccaNova che, oltre ai contributi offerti dai propri soci, ha anche potuto contare su una raccolta di fondi che ha visto pure la partecipazione di operatori economici locali. A salutare con un grande applauso l'accensione dell'albero che ha illuminato la piazza piazza si è ritrovata una moltitudine di cittadini non solo di Roccabernarda ma anche giunti dai centri vicini. Sapori, musica e tradizioni sono stati i protagonisti della serata inaugurale che si è svolta nel centro storico della cittadina. L'albero, che è alto per l'esattezza 28 metri e 90 centimetri, resterà al centro della piazza fino al prossimo 7 gennaio".



