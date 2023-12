Arresti per furti di mezzi edili, Falcomatà ringrazia l'Arma

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà si è recato oggi alla stazione "Rione Modena" dei carabinieri per ringraziare i militari dell'arma "per l'efficacia dell'indagine che ha fatto luce sui furti e i danneggiamenti ai mezzi delle società Castore e Idrorhegion".

Dopo gli otto arresti eseguiti stamattina dai carabinieri, il primo cittadino ha incontrato il comandante provinciale dell'Arma Cesario Totaro, al quale ha rivolto anche un ringraziamento per il supporto prestato nei giorni scorsi "ad una donna in difficoltà che stava accompagnando il marito in ospedale".

"Mi è sembrato doveroso - dice Falcomatà - rendere omaggio ai carabinieri che operano nella nostra città, in questa giornata nella quale si è chiusa un'importante operazione che ha consentito di individuare i presunti responsabili dei furti che sono stati perpetrati i danni delle società Castore e Idrorhegion, che operano nell'ambito di servizi pubblici essenziali per la collettività. Questo ci dà la dimostrazione di quanto sia importante l'opera sinergica fra le istituzioni, di quanto siano importanti i risultati che arrivano al termine di questa operazione".

L'operazione di stamattina e l'aiuto all'uomo che ha accusato un malore, secondo Falcomatà "ci fanno capire quanto sia importante la percezione di sicurezza, ed era giusto salutare e ringraziare il comandante, con il quale abbiamo anche approfondito, dal punto di vista tecnico alcuni lavori di riqualificazione del comando stazione Reggio Calabria di Modena".



