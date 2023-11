Incidente sul lavoro in Calabria, morto operaio

Un operaio di 45 anni, originario di Bergamo ma da alcuni anni trasferitosi in Calabria, é morto in un incidente sul lavoro a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

L'uomo è morto, durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una casa, mentre stava conducendo un muletto che, a causa presumibilmente dell'urto con un cordolo, si é ribaltato, schiacciandolo. La morte dell'operaio é stata istantanea.

Sul luogo dell'incidente é intervenuto il personale del Commissariato di Corigliano Rossano della Polizia di Stato. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.



