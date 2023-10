Incendio vicino a licei nel cosentino, ipotesi dolosa

Un incendio, di cui non si esclude l'origine dolosa, è divampato nella tarda mattinata in un'area adiacente al cortile dei licei, classico e scientifico, di Cassano allo Ionio. Per cause ancora in via di accertamento, le sterpaglie e altri materiali stipati in un'area del cortile, chiusa e non accessibile agli studenti e al pubblico, hanno preso fuoco. Le fiamme non hanno interessato i locali del plesso scolastico ma il personale e gli studenti sono stati fatti evacuare per evitare che respirassero il fumo e in via precauzionale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando Provinciale di Cosenza e la Polizia locale di Cassano oltre al sindaco Giovanni Papasso che, dopo aver ringraziato i vigili del fuoco per il lavoro fatto, ha annunciato che sull'accaduto sarà sporta formale denuncia alle forze dell'ordine.

"In attesa che i vigili del fuoco ci inviino la loro relazione su quanto accaduto - ha detto il sindaco - ho dato incarico alla Polizia locale di sporgere denuncia contro ignoti per danneggiamento a seguito di incendio proprio per permettere agli inquirenti di dare il via alle indagini e risalire al soggetto o ai soggetti che hanno appiccato il fuoco rischiando di creare seri danni ai licei il cui stabile era stato da poco ammodernato dalla Provincia di Cosenza, che nei giorni scorsi aveva consegnato altre aule al comune di Cassano".



