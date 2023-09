Auto,torna in positivo il mercato dell'usato in Calabria (+5,4%)

Ritorna con il segno positivo, nei primi 8 mesi del 2023, il mercato delle auto usate in Calabria. Lo rileva l'Osservatorio di AutoScout24 secondo cui, nel periodo, si è registrata una crescita del +5,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e 61.111 passaggi di proprietà, al netto delle minivolture.

Nei primi otto mesi del 2023, secondo quanto emerge dalla elaborazione, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Cosenza con 23.310 (+6,9% sullo stesso periodo del 2022), seguita da Reggio Calabria con 16.771 (+3,8%), Catanzaro con 11.142 (+6,6%), Crotone con 5.119 (+0,6%), Vibo Valentia con 4.772 (+6,9% il valore più alto insieme a Cosenza).

Secondo quanto emerge dai dati relativi alle richieste di acquisto di vetture nuove nella regione, le auto termiche continuano a essere le preferite. Ben il 67,2% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nei primi 8 mesi dell'anno riguarda, infatti, vetture diesel e il 27,3% benzina.

Le ibride rappresentano solo il 2,3% mentre le elettriche sono ferme all'1%.

A frenare l'ascesa dell'elettrico, anche nell'usato gli utenti segnalano principalmente il costo elevato (per il 33% del campione) e la scarsa autonomia delle batterie (24%).



