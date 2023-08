Sequestrati 900 prodotti contraffatti, cinque denunciati

Novecento articoli tra capi d'abbigliamento, calzature, borse, occhiali e accessori, realizzati con materiali scadenti e potenzialmente nocivi per la salute, e con loghi e marchi, abilmente falsificati, di note case produttrici e maison di lusso, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro. Cinque persone extracomunitarie sono state denunciate per commercializzazione di prodotti falsi e ricettazione.

Il sequestro è giunto durante i controlli fatti dai militari della Compagnia di Soverato, nel periodo di massima affluenza turistica, al mercato settimanale e lungo il litorale. I finanzieri hanno così i8ndividuato gli spostamenti dei soggetti coinvolti e le modalità di vendita della merce. Una stima preliminare effettuata sulla merce sequestrata ha permesso di quantificare il suo valore in circa 17.000 euro.



