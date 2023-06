++ Operaio cade da una pedana alta oltre 3 metri e muore ++

(ANSA) - GEROCARNE, 08 GIU - Un uomo di 54 anni è morto in un incidente sul lavoro stamane nelle officine meccaniche Tassone di Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia. L'operaio stava lavorando su una pedana quando, per cause che sono in corso di accertamento, è precipitato da un'altezza di oltre tre metri. A dare l'allarme sono stati i colleghi della vittima che hanno immediatamente attivato i soccorsi sanitari del 118 di Soriano Calabro. Il medico e gli operatori giunti sul posto hanno cercato di rianimare l'operaio, allertando contemporaneamente la centrale operativa per richiedere l'intervento dell'elisoccorso, ma i tentativi si sono rivelati vani. (ANSA).