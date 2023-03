Naufragio migranti:40 hanno chiesto ricollocazione in Europa

(ANSA) - CROTONE, 20 MAR - Sono 12 le salme delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro ancora al Palamilone di Crotone.

Cinque sono ancora senza identità. Nei prossimi giorni quelle identificate verranno trasferite nelle sedi scelte dalle famiglie. Per quanto riguarda i 77 sopravvissuti (oltre ai 4 in arresto in quanto ritenuti essere gli scafisti), invece, 38 hanno fatto richiesta di ricollocazione in Germania, uno per la Francia e uno per l'Irlanda. Tutti hanno già svolto le audizioni con le delegazioni dei governi stranieri alla Commissione territoriale al Centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto.

I 40 che hanno chiesto la ricollocazione sono ospiti all'Hotel Casarossa. In 18, invece, hanno presentato richiesta di asilo in Italia e sono stati trasferiti in vari centri della rete Sai.

Nel conteggio ci sono anche 5 minori non accompagnati. Gli altri, dopo il trasferimento a Casarossa, si sono allontanati spontaneamente: essendo richiedenti protezione internazionale sono liberi di muoversi in Italia. (ANSA).