Droga: due arresti della Gdf, sequestrati 3 chili di eroina

(ANSA) - ROSETO CAPO SPULICO, 16 MAR - Due persone, rispettivamente di 30 e 35 anni, entrambe di nazionalità albanese e domiciliate a Policoro (Matera), sono state arrestate dalla Guardia di finanza a Roseto Capo Spulico con l'accusa di traffico di stupefacenti.

I finanzieri della tenenza di Montegiordano, nel corso di controlli sulla statale 106, infatti, hanno fermato una Mercedes coupé, in transito in direzione nord e, avendo notato un eccessivo nervosismo da parte dei due occupanti, hanno proceduto ad una ispezione della vettura che ha consentito di trovare 1,350 kg di eroina. I successivi approfondimenti sul conto dei due fermati, ottenuti dalla consultazione delle banche dati hanno fatto emergere che uno dei due aveva dei precedenti di polizia specifici. Si è quindi deciso di attuare anche una perquisizione domiciliare nell'abitazione di Policoro dell'uomo. Così sono stati trovati un altro chilo e mezzo di eroina,15 grammi di hascisc e 2,4 kg di sostanza da taglio per l'eroina.

La sostanza stupefacente, del valore commerciale al dettaglio di oltre 200 mila euro e l'auto utilizzata per il trasporto sono state sequestrate. (ANSA).