Covid: 129 nuovi contagi e due decessi, tasso al 6,53%

(ANSA) - CATANZARO, 03 FEB - Sono 129, ieri erano 185, i contagi da Covid 19 riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.974 tamponi eseguiti. Il tasso di positività che era al 7,89 scende al 6,53%. Si contano due decessi in più che portano il totale delle vittime a 3.311.

In calo i ricoveri soprattutto nelle terapie intensive, -3 (7) ma anche nei reparti ordinari, -1 (132). I guariti sono 624.388 (+171), gli attualmente positivi 1.284 (-44) e gli isolati a domicilio 1.145 (-40).

Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 628.983. Il totale dei tamponi eseguiti è invece pari a 4.198.010.

A livello provinciale i casi Covid sono così suddivisi: Catanzaro: casi attivi 168 (17 in reparto, 7 in terapia intensiva, 144 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111929 (111501 guariti, 428 deceduti); Cosenza: casi attivi 549 (68 in reparto, 0 in terapia intensiva, 481 in isolamento domiciliare); casi chiusi 186985 (185516 guariti, 1469 deceduti); Crotone: casi attivi 67 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 59 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59659 (59380 guariti, 279 deceduti); Reggio: casi attivi 309 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 284 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208457 (207541 guariti, 916 deceduti); Vibo: casi attivi 68 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 55 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53194 (52994 guariti, 200 deceduti). (ANSA).