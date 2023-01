Postazioni venatorie su demanio marittimo, 5 denuce

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 12 GEN - Occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo nonché area tutelata per interesse paesaggistico: per questo militari della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Corigliano Calabro hanno denunciato esercenti attività venatoria in spregio al demanio marittimo.

Militari del Nucleo operativo di Polizia ambientale (Nopa) hanno effettuato un'operazione di polizia demaniale marittima lungo il lungomare di un Comune dell'alta sibaritide. Grazie ad appostamenti e monitoraggi, è stata accertata l'occupazione abusiva di parte del litorale, area soggetta a vincolo paesaggistico, con il mantenimento di appostamenti per attività venatoria. Sotto la direzione investigativa della Procura di Castrovillari, i responsabili - 5 soggetti più altri da identificare - sono stati denunciati in stato di libertà.

