Covid: contagi in calo (446) e tre decessi, tasso al 13,71%

(ANSA) - CATANZARO, 12 GEN - Contagi in calo in Calabria nelle ultime 24 ore: sono 446, ieri erano 532, i positivi riscontrati a fronte di 3.254 tamponi eseguiti, con un tasso sceso ulteriormente dal 15,93 di ieri al 13,71%. Tre i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.257. In aumento i ricoveri nei reparti di cura, +12 (188), diminuiti di un'unità quelli nelle terapie intensive (10). I guariti sono 616.719 (+651), gli attualmente positivi 4.215 (-208) e gli isolati a domicilio 4.017 (-219).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.146.448. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 624.191.

A livello provinciale i casi Covid 19 sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 239 (31 in reparto, 7 in terapia intensiva, 201 in isolamento domiciliare); casi chiusi 110768 (110347 guariti, 421 deceduti); Cosenza: casi attivi 2213 (87 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2125 in isolamento domiciliare); casi chiusi 183454 (182015 guariti, 1439 deceduti); Crotone: casi attivi 123 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 107 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59175 (58899 guariti, 276 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 1262 (34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1226 in isolamento domiciliare); casi chiusi 206479 (205572 guariti, 907 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 149 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 130 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52782 (52587 guariti, 195 deceduti). (ANSA).